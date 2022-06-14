Украинские супермаркеты обновили цены на клубнику и черешню: где дешевле купить ягоды

Клубника в Украине начала дешеветь. Цены на черешню также постепенно опускаются, несмотря на то, что из-за войны предложение ягод на рынке в разы меньше, чем в предыдущие годы. Покупать ягоды по космическим ценам украинцы не готовы, поэтому на базарах продавцы снижают ценники на клубнику и черешню. В супермаркетах немного другая ситуация.

Так, средняя стоимость килограмма клубники в Украине, по состоянию на 14 июня, составляет 100 грн. Если сравнивать цены по супермаркетам, то ценник на клубнику в Мегамаркете колебается от 130 грн/кг до 135,00 грн/кг. За 250 г клубники придется отдать 58,50 грн, а за 500 г – 97,50 грн.

В Varus килограмм клубники обойдется в 99,90 грн. В Ашане украинцы могут купить клубнику за 64,90 грн/500 г, а килограмм клубники стоит 119 грн.

Что касается цен на черешню, то ценник на черешню в супермаркетах колеблется от 100,00 грн/кг до 200 грн/кг.

В частности, на полках Varus черешня продается по скидке, и ее стоимость составляет 100,00 грн/кг. В Мегамаркет черешню продают за 156,00 грн/кг. В Ашане - за 212 грн/кг. На базарах ягоды можно купить дешевле.

Ранее сообщалось, что цены на гречку в Украине продолжат расти до конца года.