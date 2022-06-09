Супермаркеты обновили цены на яйца в Украине: где дешевле

Яйца в Украине на фоне войны не дорожают. В июне, по сравнению с апрелем, стоимость яиц снизилась на 28%. Популярные сети супермаркетов обнародовали свои цены на яйца по состоянию на 9 июня.

Так, средние цены на куриные яйца торговой марки "Квочка" (С1) в среднем снизились с 28,08 грн до 27,30 грн за 10 штук. Яйца "Ясенсвит" (С1) подешевели с 31,40 грн до 26,77 грн за десяток.

Если сравнивать по супермаркетам, то в Novus десяток яиц стоит 26,49 грн. Яйца "Ясенсвит" (С1) продаются по цене 31,99 за 10 штук и 48,49 грн за 18 штук.

В Ашане яйца "Ясенсвит" продаются за 26,99 грн за десяток. На 10 копеек дороже стоят яйца ТМ "Квочка" - 27 грн за десяток. При этом можно сэкономить и купить 30 штук за 74,50 грн.

В Varus "Ясенсвит" стоят дешевле, чем в остальных супермаркетах - 26,50 грн за десяток. Яйца ТМ "Це-Яйце" есть в наличии по 34,90 грн за 10 штук. Яйца ТМ "Квочка" продают по 35,50 грн за десяток.

При этом другие продукты питания на фоне инфляции и войны стремительно дорожают. Самый существенный рост цен фиксируется на крупы, молочную продукцию, мясо и сезонные овощи.

Ранее сообщалось о ценах на сахар в украинских супермаркетах по состоянию на начало июня.