В Україну завезли "безпрецедентну" кількість генераторів — дані Офісу президента

В Україну було завезено "безпрецедентний обсяг обладнання" для боротьби з енергетичною кризою, що викликана ракетними обстрілами зі сторони РФ . Лише за грудень 2022 року в Україну було завезено понад 300 тисяч генераторів різної потужності та близько 8 тисяч терміналів Starlink.

Про це у своєму Telegram написав заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Понад 300 тисяч генераторів різної потужності доставлено в Україну протягом грудня. Ця загальна кількість - держава, донори, бізнес та приватні користувачі", - зазначив Тимошенко.

Він також наголосив, що лише за грудень до України в'їхало майже 8 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink. Також він додав, що Україна домовилася з партнерами щодо передачі ще 8 тисяч генераторів.