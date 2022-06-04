Дефицит сахара в Украине: будет ли на него ажиотаж, как на соль

Судя по ажиотажному спросу на сахар, который возник в конце мая-начале июня, его может постигнуть та же участь, что и соль. Аналитики рассказали, будет ли в этом году дефицит сахара в Украине, и насколько этот дефицит экономически обоснован.

Вслед за солью, резко вырос спрос на еще один сыпучий продукт – сахар. Украинцы сметают его с полок магазинов, несмотря на выросшие ценники и уверения правительства, что сахара в стране предостаточно.

Аналитики из УАК (Украинского аграрного клуба) рассказали, как на самом деле обстоят дела с этим продуктом в Украине, и что может привести к дефициту сахара в стране.

Нужно сказать, что сахар уже несколько лет является одним из раздражителей на продовольственном рынке Украины. Годовая потребность украинцев в этом продукте составляет 1,2 млн тонн. Однако в сезоне 2020-2021 года в Украине было произведено всего 1 млн тонн. Это, конечно, привело к дефициту сахара и его закупкам за границей.

Однако уже к следующему году аграрии исправились, увеличили посевные площади под этой культурой, и в итоге производство сахара в нынешнем году выросло до 1,4 млн тонн. А если учесть, что миллионы наших граждан из-за войны вынужденно оказались за границей, то получается, что дефицита сахара в 2022 году никак быть не может.

"Выработанного сахара хватит, чтобы спокойно и даже с запасом перекрыть годовую потребность Украины в сахаре. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехали за границу, и фонд потребления также уменьшился и, соответственно, переходный остаток увеличивается", - отметили аналитики из УАК.

Но вот дефицита нет, а сахар с полок исчезает. И сметают его по любой цене.

Аналитики объясняют это тем, что украинцы поддались на всеобщий ажиотаж из-за соли. Но если соль стала исчезать по объективной причине, то для сахара таких оснований нет.

Ажиотажный спрос на этот продукт можно объяснить двумя причинами:

начался сезон консерваций, который в этом году катализируется еще и неопределенностью на продовольственном рынке;

из-за войны и нерадостных прогнозов, украинцы стараются делать запас продуктов длительного хранения, а сахар как раз один из них.

Поэтому не удивительно, что он стал пользоваться повышенным спросом, и дефицит сахара, пусть даже искусственный, вполне вероятен. Зато после войны украинцы еще год будут пользоваться тем, что припасли, а сахар в магазинах можно будет купить по смешной цене.

Напомним, тем временем сети супермаркетов анонсировали двукратное снижение цен на соль уже в июне.