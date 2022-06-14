Нашлись запасы со складов "Артемсоли": в торговлю возвращается знакомая всем соль

На полках сети супермаркетов "Сільпо" в ближайшие дни появится хорошо известная всем украинцам соль производства "Артемсоли". Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

"Сеть супермаркетов "Сільпо" доставила 300 тонн каменной йодированной соли от предприятия "Артемсоль". 14 июня соль по железной дороге доставили на склады сети, а в ближайшие дни она уже будет на полках", - говорится в сообщении.

Где соль находилась все время, после прекращения производства на Артемсоле и в течение нескольких недель отсутствия этого продукта на полках в магазинах, не сообщается.

"Сильпо" удалось найти запасы предприятия, чтобы предложить покупателям в супермаркетах", - отметили в Ассоциации.

Напомним, о том, что соль "Артемсоли" где-то есть, в конце мая сообщал Центр противодействия дезинформации. В сообщении говорилось, что в крупных сетевых супермаркетах остается запас соли в несколько тысяч тонн при необходимости 160 г на человека в месяц.

Тогда же торговые сети, такие как АТБ, "Фора", "Сільпо" также утверждали, что дефицита соли не будет, потому что был вывезен почти весь запас "Артемсоли".

"Артемсоль" остановила производственный процесс еще в апреле. Но почти весь запас готовой продукции смогли вывезти", - подтверждал и.о. гендиректора предприятия Виктор Юрин.

Однако на несколько недель в торговле образовался критический дефицит этого продукта. И на фоне повышенного спроса в розничных магазинах и рынках появилась соль с искусственно завышенными в пять раз ценами.

Государственное предприятие "Артемсоль", расположенное в городе Соледар неподалеку от Бахмута Донецкой области, остановилось в апреле из-за постоянных вражеских обстрелов. Артемовское месторождение каменной соли поставляло более 90% соли в Украине.

С тех пор и по сей день производственный процесс на предприятии невозможен, а отгрузка продукции приостановлена еще в апреле, потому что узловую станцию "Соль" тоже постоянно бомбят. (Соледар, Бахмут находятся под постоянными обстрелами.)

"В Украине с полок магазинов исчезла соль: почему и как это заденет весь мир", - читайте об этом в материале эксперта в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Ларисы Гук.