Німецька компанія постачала складові пального для російських винищувачів, що били по Дніпру і Кременчуці

Провідний німецький виробник нафти й газу Wintershell Dea через спільне з «Газпромом» підприємство постачав парафін для російської військової авіації, що здійснювала удари по багатоповерхівці у Дніпрі й торговому центрі «Амстор» в Кременчуці. Про це йдеться у спільному розслідуванні німецьких видання Spiegel та телеканалу ZDF .