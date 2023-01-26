Німецька компанія постачала складові пального для російських винищувачів, що били по Дніпру і Кременчуці

Тиждень тому компанія оголосила про вихід з російського ринку, заявивши, що «агресивна війна Росії несумісна із нашими цінностями», інформує ZN.ua.

Провідний німецький виробник нафти й газу Wintershell Dea через спільне з «Газпромом» підприємство постачав парафін для російської військової авіації, що здійснювала удари по багатоповерхівці у Дніпрі й торговому центрі «Амстор» в Кременчуці. Про це йдеться у спільному розслідуванні німецьких видання Spiegel та телеканалу ZDF.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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