Цены на соль в Украине упадут вдвое в июне

Соль практически исчезла с украинских прилавков в мае, либо продается по космическим ценам. Однако, ритейлеры уверяют, что в июне ожидается новая партия импортного товара и цены упадут.

Цены на соль в Украине упадут вдвое: сети супермаркетов анонсировали снижение стоимости продукта в июне

В Украине после остановки крупнейшего предприятия по соледобыче "Артемсоль" возник дефицит соли. Люди создали искусственный ажиотаж и за несколько дней раскупили месячный запас соли в магазинах.

Торговые сети еще в апреле заключили новые контракты о поставках соли с румынскими, турецкими и польскими производителями, а также увеличили поставки от импортеров из Италии. Из-за войны логистика занимает больше времени, чем раньше. Однако, сотни тон соли уже едут в Украину, и до середины июня они должны быть уже разложены по прилавкам.

Представительница одной из крупнейших сетей продуктовых супермаркетов Украины отметила, что стоимость соли будет не дороже 20 грн за килограмм. Именно поэтому украинцев просят не покупать сейчас соль по космическим ценам, а дождаться поставок.

Цены на соль в Украине упадут вдвое: сети супермаркетов анонсировали снижение стоимости продукта в июне

В Украине увеличилась закупка соли у Дрогобычского солевыварочного завода во Львовской области. Однако, мощности этого предприятия меньше, чем у "Артемсоль", поэтому обеспечить солью всю страну оно не сможет.

Ранее сообщалось, чем можно заменить соль в блюдах с пользой для здоровья.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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