Всемирный банк резко ухудшил прогноз развития мировой экономики, указав на войну РоSSии против Украины, перспективу повсеместного дефицита продовольствия и опасения по поводу возможного возвращения "стагфляции" - токсичного сочетания высокой инфляции и вялого роста, невиданного более четырех десятилетий, сообщает AP NEWS .

Во вторник агентство по борьбе с бедностью, объединяющее 189 стран, прогнозирует, что рост мировой экономики в этом году составит 2,9%. Это меньше, чем 5,7% глобального роста в 2021 году и 4,1%, которые агентство прогнозировало на 2022 год еще в январе.