Всемирный банк резко ухудшил прогноз развития мировой экономики

Агентство по борьбе с бедностью прогнозирует, что рост мировой экономики в этом году составит лишь 2,9%, информирует ZN.ua.

Всемирный банк резко ухудшил прогноз развития мировой экономики
© pixabay/hurca

Всемирный банк резко ухудшил прогноз развития мировой экономики, указав на войну РоSSии против Украины, перспективу повсеместного дефицита продовольствия и опасения по поводу возможного возвращения "стагфляции" - токсичного сочетания высокой инфляции и вялого роста, невиданного более четырех десятилетий, сообщает AP NEWS.

Во вторник агентство по борьбе с бедностью, объединяющее 189 стран, прогнозирует, что рост мировой экономики в этом году составит 2,9%. Это меньше, чем 5,7% глобального роста в 2021 году и 4,1%, которые агентство прогнозировало на 2022 год еще в январе.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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