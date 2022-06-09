Украина получит от Всемирного банка ссуду в почти 1,5 миллиарда долларов на зарплаты бюджетникам
Министр финансов подписал соответствующее соглашение с региональным директором ВБ, информирует
Всемирный банк предоставит Украине ссуду в размере 1,492 миллиарда долларов, которая будет направлена на заработную плату для работников бюджетной сферы. Об этом сообщает
Средства используют для возмещения расходов государственного бюджета, осуществленных для оплаты труда сотрудников государственных органов и бюджетных образовательных учреждений — на национальном и региональном уровнях.
Как отмечается, глава Минфина Сергей Марченко и Региональный директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи подписали соответствующее соглашение о финансировании.
Украина получит средства в рамках инвестиционного проекта по безотложной поддержке в предоставлении госуслуг при содействии Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития.
По информации министерства, у этого проекта уже есть финансовые гарантии от Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии и параллельное финансирование от Италии. Ожидаются и будущие гарантии от других, в том числе от Дании.
Кроме этого, проект собираются софинансировать за счет вкладов нового многостороннего донорского фонда, который планируют создать.