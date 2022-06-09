Украина получит от Всемирного банка ссуду в почти 1,5 миллиарда долларов на зарплаты бюджетникам

Всемирный банк предоставит Украине ссуду в размере 1,492 миллиарда долларов, которая будет направлена на заработную плату для работников бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Средства используют для возмещения расходов государственного бюджета, осуществленных для оплаты труда сотрудников государственных органов и бюджетных образовательных учреждений — на национальном и региональном уровнях.

Как отмечается, глава Минфина Сергей Марченко и Региональный директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи подписали соответствующее соглашение о финансировании.

Украина получит средства в рамках инвестиционного проекта по безотложной поддержке в предоставлении госуслуг при содействии Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития.

По информации министерства, у этого проекта уже есть финансовые гарантии от Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии и параллельное финансирование от Италии. Ожидаются и будущие гарантии от других, в том числе от Дании.

Кроме этого, проект собираются софинансировать за счет вкладов нового многостороннего донорского фонда, который планируют создать.