Пенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всем

Украинским пенсионерам, которые продолжают работать, с июня начнут выплачивать обновленные пенсии. В то же время, не все они получат повышение с июня. Некоторым придется еще подождать.

О том, когда наконец придут перечисленные пенсии, и кто их в июне не дождется, рассказали в Минсоцполитики.

Работающие пенсионеры, которым еще с апреля обещают выплату повышенных пенсий, наконец-то дождутся своих обновленных выплат в июне. Причем Пенсионный фонд отдаст им в июне не только одну обновленную пенсию, но все, что задолжал в апреле и мае. Ведь пенсии работающим гражданам действительно перечисляют с апреля. Но практически осуществить этот перерасчет можно только во второй половине мая, когда сдана вся налоговая отчетность за первый квартал.

"На счета работающих пенсионеров в уполномоченных банках и в выплатных ведомостях Укрпочты вместе с повышенной пенсией за июнь включается доплата к ранее выплаченным пенсиям за апрель и май", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

В информации также сообщают, что все перерасчеты пенсий ПФУ производит автоматически. Пенсионерам не нужно самим никуда обращаться или подавать какие-либо документы. При перерасчете принимается во внимание обновленный страховой стаж и зарплата, которую получает пенсионер. Впрочем, если зарплата мала по сравнению с той, по которой производился предварительный перерасчет, то принимают во внимание только страховой стаж.

В то же время, в Минсоцполитики сообщили, что работающие пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, в июне перерасчет не получат. Им выплатят старую пенсию – ту, что обычно. А обновленную выплату они смогут получать только с июля.

Напомним, граждане, которым не хватает для выхода на пенсию несколько месяцев страхового стажа, могут его докупить. В этом году порядок покупки страхового стажа претерпел изменения.