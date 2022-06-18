Пенсии в Украине повысят до 20 тысяч гривен

Несмотря на войну и жесткое сокращение бюджетных расходов, некоторым гражданам уже со следующего месяца повысят пенсии до 20 тысяч гривен и даже немного выше. У граждан, получающих максимальную пенсию, величина выплаты вырастет до 20 270 гривен.

Во время войны в Украине повысят пенсии до 20 тысяч гривен: кому повезет

Даже во время войны в Украине не отменили поэтапного повышения пенсий, которое было запланировано на 2022 год. В частности, в марте состоялась индексация пенсий. Затем, с апреля пересчитали пенсии работающим гражданам, и уже в июне они стали получать повышенные выплаты. А на июль запланирован еще один очередной этап повышения пенсий.

На сей раз выплаты пересмотрят гражданам, которые получают минимальную и максимальную пенсии. Их выплаты зависят от величины прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных лиц. А поскольку ПМ вырастет именно с июля, то и пенсии также изменится с июля.

Во время войны в Украине повысят пенсии до 20 тысяч гривен: кому повезет

В частности, у тех, кто получает минимальную пенсию, выплата равна одному прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Сейчас ПМ равен 1934 гривны, а уже с июля он вырастет до 2027 гривен. Таким образом, минимальная пенсия вырастет на 93 гривны. В то же время, получателям максимальной пенсии повезет гораздо больше. Их выплата составляет десять прожиточных минимумов. Сейчас она равна 19 340 гривен, а с июля станет 20 270 гривен.

Кроме того, вырастет и набавка к пенсиям за сверхнормативный стаж работы (для мужчин более 35 лет, для женщин – более 30). Надбавка за один год сверхнормативного стажа вырастет с 19,34 грн до 20,27.

Напомним, вместе с тем, не всем индексировали пенсию в марте. В частности, госслужащим ее так и не пересмотрели, несмотря на принятый закон. В правительстве говорят, что для них пока нет механизма индексации пенсий.


Марченко Любов, Тудей





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