В июне в госбюджет поступило 97,3 млрд грн. Расходы в 2022 году превысили 1 трлн грн

Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления получили за счет:

налога на доходы физических лиц и военного сбора — 12,6 млрд грн;

налога на добавленную стоимость из ввозимых на таможенную территорию Украины товаров — 11,9 млрд грн;

налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров — 11,7 млрд грн (собрано 21,2 млрд грн, возмещено 9,5 млрд грн);

дивидендов, перечисленных предприятиями с государственной долей — 5,1 млрд грн;

акцизного налога — 8,6 млрд грн;

налога на прибыль предприятий — 3,1 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами — 2,8 млрд грн.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд Украины и фонды социального страхования в июне 2022 года составили 37,9 млрд грн.

Расходы в 2022 году превысили 1 трлн грн

С 24 февраля 2022 года государственный бюджет был переориентирован на военные цели. Следовательно, первоочередное финансирование в этом году идет на повышение обороноспособности страны и осуществление необходимых социальных расходов, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности населения.

По данным Государственной казначейской службы Украины, за январь — июнь 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 1032,9 млрд грн, в том числе общего фонда — 972,7 млрд грн, или 78,6% от росписи отчетного периода.

При этом только в июне 2022 года кассовые расходы государственного бюджета осуществлены в объеме 248,7 млрд грн, в том числе общего фонда — в сумме 232,4 млрд грн, или 83,3% от росписи июня.

Госдолг и заимствование

За январь — июнь 2022 года государственный бюджет выполнили с дефицитом в сумме 405,2 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 406,1 млрд грн. В июне фактический дефицит государственного бюджета составил 141,2 млрд грн, в том числе общего фонда — 134,9 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь — июнь 2022 года составили 561,3 млрд грн, или 133,5% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлекли 349,7 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 28,1 млрд грн ($653,5 млн и 288,3 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлекли 327,6 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Нацбанком Украины — 225 млрд грн.

Из внешних источников привлечено 211,6 млрд грн.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь — июнь 2022 года составили 214,8 млрд грн (99,5% плана), платежи по обслуживанию — 86,6 млрд грн (99,4% плана).