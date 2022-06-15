Пенсионный фонд рассказал, у кого изменится размер пенсии и когда

В 2022 году изменение размера выплат запланировано на 1 июля, 1 октября и 1 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда в фейсбуке.

Пенсионный фонд рассказал, у кого изменится размер пенсии и когда
Фото: epravda.com.ua

Перерасчет пенсий

Как отмечает Пенсионный фонд, до конца года предусмотрено проведение следующих перерасчетов пенсий:

  • С 1 июля и 1 декабря — в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц: с 1 июля до 2 грн, с 1 декабря 2022 года — 2?093 гривны. Увеличатся размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионной выплаты, которые исчисляются из размера прожиточного минимума.

  • С 1 октября — в связи с изменением минимальной заработной платы с 6?500 грн до 6?700 гривен. Вырастет размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, достигших возраста 65 лет и старше и имеющих страховой стаж — мужчины не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет.

  • С 1 октября лицам в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 300 гривен (в пределах пенсионной выплаты 10340,35 гривен). Если человек достигнет возраста 70 лет после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена с даты достижения 70-летнего возраста.

Кроме того, у лиц старше 70 лет, имеющих стаж мужчины — 35 лет, женщины — 30 лет, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается на уровне 3000 гривен. Если страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин, менее 30 лет у женщин минимальный размер пенсионной выплаты определяется пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3000 гривен.

  • С 1 декабря лицам в возрасте до 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у неработающих женщин, минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2500 гривен.

Лицам, страховой стаж которых составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается пропорционально имеющемуся страховому стажу исходя из размера 2500 гривен.





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