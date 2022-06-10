Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне

Столица постепенно восстанавливает нормальный ритм жизнедеятельности, и в Киев возвращаются постояльцы. На этом фоне ощутимо вырос спрос на арендуемое жилье, поэтому цены на аренду квартир медленно возвращаются к довоенному уровню.

Об этом сообщили аналитики из команды iOS-приложения bird, специализирующегося на столичном рынке аренды жилой недвижимости.

Так, в начале войны в столице наблюдался тройной спад количества арендаторов жилья. А в начале мая на съемное жилье в Киеве претендовала половина довоенного количества. Но уже сейчас количество людей, стремящихся снять жилье в столице, приблизилось к довоенному уровню.

"Сравнивая с данными до полномасштабного вторжения 24 февраля, количество искателей квартир восстановилось до 80% довоенного уровня", - отмечают аналитики.

Вместе со спросом восстанавливаются и цены на аренду жилья, хотя и не так быстро. Так, в начале вооруженной агрессии РФ некоторые арендодатели вообще отменили своим арендаторам плату за жилье, оставив только расходы на коммуналку. А некоторые снизили цены на аренду жилья вдвое, а то и больше.

Но уже на 10 июня медианная цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве достигла 8 тысяч гривен. При этом на конец февраля за такую же услугу нужно было платить примерно 13 тысяч гривен ежемесячно.

В то же время, на западе Украины спрос на арендуемое жилье с начала войны вырос в разы. Соответственно, выросли и цены. Так, летом, по прогнозам аналитиков, цены на аренду жилья в Карпатах вырастут, по крайней мере, в полтора раза.