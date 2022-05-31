Дефицит соли: стоит ли делать запасы и какой будет цена в июне

Украинцы скупают соль в магазинах, однако продавцы считают, что это лишнее, и цены пойдут вниз. Уже в июне привезут новую партию товара и цены стабилизируются, заявила в эфире общенационального телемарафона представительница одной из крупнейших сетей супермаркетов Оксана Соржуленко.

По ее словам, соль, которая фактически стала дефицитной, безусловно будет на прилавках и будет стоить 20 гривен за килограмм.

«Мы понимали, что «Артемсоль» – один из крупнейших производителей соли в Европе. Соответственно, когда начались боевые действия и когда в апреле закрылся сам завод, мы начали работать над тем, чтобы была возможность закупать соль за границей в необходимых объемах. Потому что в Украине этого невозможно сделать. Поэтому в апреле заключили контратки с румынскими, турецкими и польскими производителями, увеличили поставки от наших импортеров из Италии, с которыми работали раньше. Сотни тон соли уже едут в Украину, осталось немного подождать – до середины июня. Соль будет по адекватной цене, в районе 20 гривен (за килограмм. – ред.)», – отметила представительница одной из крупнейших сетей продуктовых супермаркетов Украины.

Она призвала не покупать сейчас соль по чрезвычайно завышенным ценам.