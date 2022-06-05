Украинские супермаркеты обновили цены на соль в Украине

Соль в Украине будет в наличии, и торговые сети просят покупателей не создавать искусственный ажиотаж на продукт. На сегодняшний день цены на соль упали, по сравнению с теми, какими они были после остановки завода по производству пищевой соли "Артемсоль". Килограмм соли стоит в среднем 27 грн.

Украинские супермаркеты обновили цены на соль в Украине: где продукт стоит дешевле

Супермаркеты Varus, Novus и MegaMarket показали, какую соль и за сколько у них можно купить. В наличии есть как каменная соль, так и йодированная, отечественных и импортных производителей.

Самый широкий ассортимент соли сейчас в торговой сети MegaMarket. Здесь 1 кг морской соли "Морячка" можно купить за 27,20 грн., а 450 грамм йодированной обойдется в 19,10 грн. за упаковку. Соль морская производства Salute di Mare с добавлением йода обойдется в 29,10 грн за 600 грамм.

Украинские супермаркеты обновили цены на соль в Украине: где продукт стоит дешевле

Соль производства торговой марки "Козаченьки" стоит 37,80 грн за кг, за 800 грамм – 31,70 грн. Каменная пищевая йодированная соль Экстра от "Козаченьки" стоит дешевле – 24,50 грн за 800 грамм. Также этот производитель предлагает соль морскую – 27,20 грн./кг.

В супермаркетах Varus продается йодированная соль Solino по 17,90 грн за кг. Кроме того, есть соль морская пищевая мелкая по цене 19,90 грн за кг. Также в наличии есть соль гималайская розовая от производителя "Приправка" стоимостью 24,20 грн за 200 грамм.

В супермаркетах Novus продается пищевая йодированная от польского производителя Edo по цене 19,99 грн за кг и морская йодированная соль ТМ "Морячка" стоимостью 13,99 грн за 450 грамм.

Ранее в сети АТБ сообщили, когда в магазины завезут импортную соль, которой хватит всем украинцам.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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