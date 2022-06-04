Учетная ставка 25%: в НБУ рассказали, что будет с депозитами и курсом гривни

Национальный банк резко повысил учетную ставку с 10% до 25%. Это будет способствовать стабильности курса гривны, защитит доходы и сбережения граждан от обесценивания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Что изменит повышение учетной ставки

Во-первых, должны вырасти ставки по ОВГЗ. Таким образом есть возможность не только уменьшить влияние инфляции на сбережения, но и помочь армии приблизить победу.

Сейчас государство размещает военные ОВГЗ и предлагает за них максимум 11,5% годовых в гривне. Это выше, чем процентные ставки по банковским депозитам, однако ниже уровня инфляции. Если же ставки по ОВГЗ вырастут вслед за учетной ставкой, они станут намного более интересными для сбережений и помогут украинцам защитить свои деньги от инфляции.

Во-вторых, должны вырасти ставки по банковским депозитам. Как и в случае с ОВГЗ, процентная ставка по ним не перекрывает потери от инфляции. После повышения ставок по депозитам украинцы будут иметь еще один инструмент, чтобы обезопасить свои доходы.

"Как результат, ожидается, что граждане получат больше возможностей экономить в гривне. Это означает, что снизится спрос на валюту и давление на обменный курс. Поэтому НБУ сможет поддерживать курсовую стабильность и тормозить инфляцию", - говорится в сообщении НБУ.

Как повышение ставки НБУ повлияет на кредитование и восстановление экономики

НБУ не ожидает значительного повышения ставок по кредитам, ведь они росли и раньше, несмотря на неизменность учетной ставки с января 2022 года. Это объясняется тем, что банки сильно рискуют не вернуть кредит во время войны. Поэтому они стараются выдавать кредиты только надежным заемщикам, за которых они конкурируют между собой. Такая конкуренция сдерживает повышение ставок по кредитам.