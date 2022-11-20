Нацбанк повідомив, як зросли ставки за кредитами та депозитами

Ставки за гривневими депозитами та цінними паперами суттєво зросли, дохідність військових облігацій уряду (ОВДП) на новому максимумі, повідомляє Національний банк України.

Регулятор зазначається, що все більше банків підвищують прибутковість депозитів до рівня 15-20% річних, у тому числі і за вкладами на короткі терміни (3-6 місяців).

До максимального рівня з початку війни зросли ставки з військових облігацій уряду (ОВДП) — 19% за інвестицію на півтора роки.

«Це — логічний наслідок високої інфляції та реакція на червневе підвищення облікової ставки НБУ до 25%. Підвищення гривневих ставок необхідне для захисту заощаджень та збереження довіри до гривні. Враховуючи високий рівень інфляції та поточний рівень облікової ставки, НБУ й надалі очікує на підвищення гривневих ставок», — сказано в повідомленні.

Ставки за кредитами для бізнесу та населення теж зростають. Це пов'язано не лише з інфляцією, а й високими ризиками, які беруть на себе банки через війну.

«Очікується, що інфляція 2023 року почне сповільнюватися, а вже 2024 року НБУ зможе розпочати зниження облікової ставки. Це сприятиме здешевленню кредитів та якнайшвидшому відновленню економіки після війни», — прогнозують у Нацбанку.