Работа в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинским беженцам

Польша приняла больше всего беженцев из Украины, которые пока не возвращаются на родину. Они не надеются на выплаты от государства и пытаются трудоустроиться. Найти работу в условиях бешеной конкуренции и незнания языка – сложная задача. Стало известно, какие вакансии и зарплаты предлагают в соседней стране.

Большинство предложений на польских сайтах по поиску работы предусмотрены для мужчин. Работа в Польше для них следующая: водители, операторы спецмашин, слесари, маляры, а также разнорабочие.

Женщинам предлагают вакансии упаковщиц, сборщиц ягод, на ферму или производство. Многие предприятия и заводы готовы трудоустраивать людей без опыта работы и обучать.

Самые популярные вакансии в Польше сейчас: рабочие на склады, в пекарню, на упаковку одежды, косметики, на сортировку ягод, помощником в ресторан, на производство конвертов.

На многих предприятиях Польши оплату считают почасово, а не помесячно. Если украинцы на смогут работать по привычных 12 часов, они получат зарплату за 10-часовой рабочий день. В течении рабочего дня у людей есть три-четыре 20-минутных перерыва. Излишки могут вычесть из заработка.

Часть работодателей предоставляет бесплатное жилье, особенно, если производство или завод находятся далеко от населенного пункта.

Минимальная зарплата составляет 2900 злотых месяц (19 150 грн). Сборщикам ягод предлагают 3500-5000 злотых (23 000-33 000 грн). Слесарям, электрикам и другим специалистам - 7000 злотых в месяц (около 46 000 грн).

Официальные агентства по трудоустройству в Польше называются Powiatowy Urzad Pracy (PUP). Регистрация на бирже дает право на обучение нужным специальностям и бесплатную медицинскую страховку. Также в течение первых трех месяцев выплачивают пособие по безработице - около 840 злотых в месяц.

Вакансии представлены и на сайтах: jooble.org, pracuj.pl, olx.pl/praca, praca.pl, oferty.praca.gov.pl, gowork.pl, jobs.pl, infopraca.pl, tvojarabota.pl, worklife.com.ua, europeservice.com.ua.

Тестировщики, программисты, маркетологи и веб-дизайнеры могут искать предложения на порталах indeed.com, glassdoor.com, linkedin.com.

Всем польским агентствам по трудоустройству запрещено брать деньги с соискателей. Они получают деньги от работодателей – за поиск персонала.