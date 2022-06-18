Работа на лето: в Украине появились новые вакансии

В Украине с приходом лета немного оживился рынок труда. Более всего выросло количество вакансий в сфере розничной торговли. Работа на лето предлагается продавцам, кассирам, грузчикам, водителям и работникам складов.

Вообще, наиболее активно рынок труда восстанавливается в сфере ритейла. Впрочем, ничего удивительного, розничная торговля стала возвращаться свои позиции на освобожденных территориях ранее всех остальных отраслей. Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

Согласно этим данным, сейчас на одно вакантное место в сфере ритейла претендует в среднем 4 человека.

Наиболее часто предлагают такую работу на лето:

продавцов-кассиров. Такие предложения составляют 30% от всех вакансий в сфере торговли. Работодатели предлагают среднюю зарплату по таким вакансиям 13 800 грн;

тайных покупателей. Таких вакансий 17% от всех предложений. Зарплата по ним предлагается весьма скромная - до 10 тысяч грн (в зависимости от объема выполненной работы);

менеджеров по продажам. Таких предложений порядка 11% от общего числа. И зарплаты здесь предлагают повыше: в среднем по 21 300 грн в месяц;

менеджеров по работе с клиентами актуальных вакансий 6%. Среднее предложение по зарплате на этой позиции составляет 25 000 грн;

менеджеров магазинов. Здесь также в среднем предлагают зарплату 25 тыс. грн.

Самая низкая зарплата, которую предлагают в розничной торговле – 9200 грн. Такое месячное "жалованье" обещают в половине всех предлагаемых вакансий.

Далее предложения по зарплате располагаются таким образом:

от 16 500 грн – 23%;

от 23 700 – 14%;

от 31 000 – 8%;

от 38 200 – 5%.

Какие требования к опыту работы?

А вот тут как раз работодатели готовы проявлять гибкость. На 62% вакансий в сфере торговли готовы брать людей без опыта. На месте обещают все показать и всему обучить. Причем работодатели готовы взять на себя расходы по обучающим курсам и тренингам.

На треть вакансий хотят людей с опытом работы от года до 3 лет. В 6% предлагаемых рабочих мест хотят работников с опытом от 3 до 6 лет. И только на 1% вакансий ищут более опытных специалистов.

Напомним, между тем и во время войны в Украине есть специальности, где специалисты получают до 70 тысяч в месяц и даже выше.