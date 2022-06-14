Работа в Венгрии: какие вакансии и зарплаты предлагают украинским беженцам без знания языка

Украинские беженцы с мая получили право без получения разрешения устраиваться в Венгрии на любую работу. Компании, которые принимают на работу наших сограждан, получают пособия. Стало известно, на какие условия трудоустройства без знания языка можно рассчитывать в этой стране.

Право работать без получения разрешения на работу могут украинцы, подавшие заявление о предоставлении статуса беженства. Для остальных остаются в силе правила, как для остальных граждан любой другой страны. Они могут работать в сферах, где есть нехватка рабочей силы: строительство, общественное питание, IT. Воспользоваться государственной льготой могут граждане Украины с биометрическим паспортом.

Украинцам после пересечения границы дают временный вид на жительство на 30 дней. За это период надо обратиться в местный иммиграционный офис, чтобы получить постоянные документы.

Без знания языка устроиться на работу сложнее, как и в других странах. Как правило, это вакансии горничных, уборщиков, на сборе урожая в прачечных, на сортировке одежды и на производстве.

Минимальная зарплата при неквалифицированному труде в Венгрии составляет 500 евро. Средняя оплата неквалифицированной работы – около 2,5 евро в час. В день можно заработать около 20-25 евро. При 6-дневной рабочей неделе размер заработной платы составляет 850 евро. Предусмотрены бонусы за дополнительные смены.

Вакансии можно как на профильных сайтах и в тематических группах в соцсетях. Многие из объявлений платные. Их публикуют посредники, которые помогают с приездом и оформлением на работу по биометрическому паспорту.

При приеме на работу работодатели оформляют беженцам временный вид на жительство. Многим работникам предоставляют бесплатное жилье – как правило вместе с коллегами.

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