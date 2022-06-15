Работа в Украине: кому предлагают зарплату в 70 тысяч гривен

Работа в Украине во время войны есть, но количество вакансий резко сократилось. Наблюдается массовое падение уровня зарплат. При этом многим специалистам по-прежнему предлагают достойную оплату труда. Эксперты назвали счастливчиков, на благосостоянии которых кризис не отразился.

Зарплата 70 тысяч гривен в месяц: кто в Украине во время войны зарабатывает больше

После начала войны в Украине многие потеряли рабочие места и активно ищут хорошие вакансии. Максимальное количество предложений – в области технологий и торговли. Также требуются разнорабочие, которым готовы платить приличные суммы. Заработная плата для востребованных профессионалов – от 20 тысяч гривен.

Максимальные зарплаты в период войны предлагают:

  • ІТ-шникам. Программисты, тестировщики, веб-дизайнеры хорошо зарабатывают. Их зарплаты достигают отметки в 70 тысяч гривен и выше - в зависимости от навыков и опыта;
  • стримерам и телеведущим (до 40 тысяч гривен);
  • стоматологам (28 тысяч гривен);
  • главным врачам (около 36 тысяч гривен);
  • водителям-дальнобойщикам (порядка 32,5 тысячи гривен);
  • торговым представителям (20 тысяч гривен);
  • автоэлектрикам (20 тысяч гривен).

В число высокооплачиваемых попали вакансии главного инженера, диспетчера, директора, топ-менеджера и риелтора.

Зарплата 70 тысяч гривен в месяц: кто в Украине во время войны зарабатывает больше

В Украине наблюдается рост числа предложений по работе. За последнюю неделю число вакансий от работодателей на Work.ua увеличилось на 10%. Сейчас на популярном сайте представлены более 26 тысяч вакансий.

На портале OLX Работа также стало больше вакансий - 41 978. На Jooble значительных изменений нет – там 31 520 вакансий.

Ранее стало известно, что на восстановление зарплат довоенного уровня понадобится до пяти лет. Этому поспособствуют финансовая помощь иностранных партнеров для восстановления украинской экономики, а также возвращение в Украину квалифицированных кадров, которые покинули страну из-за войны.

Напомним, в каких украинских городах во время войны больше всего вакансий и максимальная заработная плата.


Ловіцька Леся, Тудей





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