Работа во Франции: какие вакансии и зарплаты предлагают украинским беженцам без знания языка

Война вынудила многих украинцев уехать в дружественные европейские страны. Многие беженцы оказались во Франции. Эксперты проанализировали, какие вакансии и зарплаты предлагают без знания языка.

Украинские беженцы, которые получили временную защиту во Франции, имеют право на профессиональную деятельность. У наших соотечественников есть возможность устроиться на работу или открыть свой бизнес.

На сайте refugies.info представлена информация, как им устроиться во Франции. Там можно узнать о вариантах обучения и трудоустройства для тех, кто не владеет французским языком.

Почасовая ставка минимальной оплаты во Франции составляет 10,57 евро. При этом минимальная месячная зарплата при рабочей неделе 35 часов - 1603 евро.

Изначально беженцам нужно зарегистрироваться в центре занятости (pole emploi), что можно сделать онлайн. Здесь представлен максимум вакансий в стране. Их можно просматривать даже без регистрации. Во Франции пользуются спросом порталы с предложениями работы, где можно самостоятельно найти вакансии. В их числе Qapa, Cadremploi, Glassdoor, Regionsjob, Lagriculture-recrute, Adzuna, Keljob, Technojobs, Indeed.

Без знания языка можно устроиться на рецепшн в отель Парижа, однако нужно хорошо владеть английским. Годовая зарплата составит от 27 тысяч евро при 30-дневной рабочей неделе.

За сезонную работу по озеленению предлагают от 20 тысяч евро в год плюс бонусы. Работа по уходу с пожилыми людьми оценивается минимально – от 10,8 евро за час.

Есть много предложений работать на упаковке предприятий пищевой промышленности. Таких вакансий больше в соответствующих группах в соцсетях (Facebook-группа "Работа во Франции"), а также на сайтах на украинском языке.

Оператору кондитерского производства во французском Реймсе предлагают зарплату в 1000 евро в месяц + бонусы при 7,5-часовом рабочем дне.

За работу на шоколадной фабрике в пригороде Парижа предлагают зарплату в 10 евро в час за 8-10-часовой рабочий день. Зарплата – от 2000 евро. Аналогичный доход можно получить, работая на производстве кофе или мармелада в Париже либо на молочном заводе в Бордо.

Фасуя игрушечные конструкторы и конструкторы на конвейере в Марселе, можно заработать до 3000 евро в месяц (14 евро в час). Рабочий день – 10-12 часов, в неделю предоставляется один выходной.