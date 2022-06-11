Банковские карты: какие операции нельзя с ними совершать

В последние годы украинцы все реже пользуются наличными деньгами, а все чаще прибегают к безналичному расчету. В частности, к расчету банковскими картами. Однако в самый неподходящий момент банковская карта может дать сбой, и вы не сможете рассчитаться за покупку. Чтобы этого не произошло, существует ряд элементарных правил, которые могут продлить срок "жизни" карты.

Украинцам рассказали, какие операции нельзя совершать с банковской картой: платежи будут остановлены

Издание telegraf рассказало, каких правил нужно придерживаться чтобы карта служила дольше.

Прежде всего, нужно заметить, что банковские карты выпускаются с ограниченным сроком службы: от 3 до 5 лет. Этот срок действия карты указывается на ней самой. Однако нередко так случается, что пластик, на котором хранятся наши деньги, выходит из строя раньше. Его перестают "читать" банкоматы и "не видят" платежные терминалы.

Украинцам рассказали, какие операции нельзя совершать с банковской картой: платежи будут остановлены

Избежать преждевременной порчи карты можно следующим образом:

  • не пытайтесь сгибать карту. Она может сломаться;
  • мочить и тем более мыть карту также не стоит. Этим вы повредите ее внешнее покрытие;
  • не стояит подвергать пластик воздействию слишком высоких или слишком низких температур. Таковыми являются температуры ниже -20 градусов и выше +40;
  • не подносите ее к магнитам.

Пожалуй, это основные правила, которых нужно придерживаться, чтобы не допустить физической порчи банковской карты.

При этом бытует мнение, что карта может размагнититься, если держать ее рядом с мобильным телефоном. Это неправда: излучение телефона не оказывает никакого пагубного воздействия на чип карты или ее магнитную ленту.

Для того, чтобы сохранить карту как можно дольше, можно чаще прибегать к расчетам через банковские приложения или же рассчитываться в магазине при помощи технологии PayPass (оплатой с помощью телефонного чипа).

Однако если с картами вам надежнее, то можно хранить банковские карты в картхолдере (держателе для карт) или в кошельке со множеством кармашков для карт. Это поможет избежать механических повреждений поверхности пластика.

Ну, а если все же ваша карта перестала "читаться", значит нужно заменить ее другой. Правда, сейчас в некоторых банковских отделениях есть затруднения с пластиком. Поэтому все же нужно постараться продлить "жизнь" той банковской карты, которая у вас уже есть.

Напомним, после повышения учетной ставки НБУ банки в Украине подняли проценты по депозитам.


Марченко Любов, Тудей





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