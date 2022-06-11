Банковские карты: какие операции нельзя с ними совершать

В последние годы украинцы все реже пользуются наличными деньгами, а все чаще прибегают к безналичному расчету. В частности, к расчету банковскими картами. Однако в самый неподходящий момент банковская карта может дать сбой, и вы не сможете рассчитаться за покупку. Чтобы этого не произошло, существует ряд элементарных правил, которые могут продлить срок "жизни" карты.

Издание telegraf рассказало, каких правил нужно придерживаться чтобы карта служила дольше.

Прежде всего, нужно заметить, что банковские карты выпускаются с ограниченным сроком службы: от 3 до 5 лет. Этот срок действия карты указывается на ней самой. Однако нередко так случается, что пластик, на котором хранятся наши деньги, выходит из строя раньше. Его перестают "читать" банкоматы и "не видят" платежные терминалы.

Избежать преждевременной порчи карты можно следующим образом:

не пытайтесь сгибать карту. Она может сломаться;

мочить и тем более мыть карту также не стоит. Этим вы повредите ее внешнее покрытие;

не стояит подвергать пластик воздействию слишком высоких или слишком низких температур. Таковыми являются температуры ниже -20 градусов и выше +40;

не подносите ее к магнитам.

Пожалуй, это основные правила, которых нужно придерживаться, чтобы не допустить физической порчи банковской карты.

При этом бытует мнение, что карта может размагнититься, если держать ее рядом с мобильным телефоном. Это неправда: излучение телефона не оказывает никакого пагубного воздействия на чип карты или ее магнитную ленту.

Для того, чтобы сохранить карту как можно дольше, можно чаще прибегать к расчетам через банковские приложения или же рассчитываться в магазине при помощи технологии PayPass (оплатой с помощью телефонного чипа).

Однако если с картами вам надежнее, то можно хранить банковские карты в картхолдере (держателе для карт) или в кошельке со множеством кармашков для карт. Это поможет избежать механических повреждений поверхности пластика.

Ну, а если все же ваша карта перестала "читаться", значит нужно заменить ее другой. Правда, сейчас в некоторых банковских отделениях есть затруднения с пластиком. Поэтому все же нужно постараться продлить "жизнь" той банковской карты, которая у вас уже есть.

Напомним, после повышения учетной ставки НБУ банки в Украине подняли проценты по депозитам.