Гідроелектростанції України працюють із заниженими потужностями – Укренерго

Також в країні є відключення електроенергії після нічного обстрілу.

Через пошкодження у розподільчих мережах внаслідок російського ракетного обстрілу в ніч на 9 червня у Житомирській області є відключення споживачів, повідомили в НЕК «Укренерго», інформує ZN.ua.

Гідроелектростанції України працюють із заниженими потужностями – Укренерго
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Також без електрики після вечірніх та нічних обстрілів залишаються окремі райони Харківської області. Там ремонтні бригади почнуть відновлення після отримання дозволу від військових.

В «Укренерго» запевняють, що наразі виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів, але гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Також продовжуються ремонтні роботи на енергоблоках теплових електростанцій, тому громадян просять перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування.

Зокрема аби збалансувати роботу системи 8 червня використовувалась аварійна допомога з Румунії та Польщі. На сьогодні запланований імпорт із Словаччини та незначний експорт до Молдови.

Після російського теракту із підриву Каховської ГЕС у Херсонській області за минулу добу заживили понад 5 тис. споживачів. Станом на ранок на Херсонщині загалом залишаються знеструмленими майже 24 тис. споживачів. У Миколаївській області внаслідок підтоплення знеструмлено понад 2 тис. споживачів.

У ніч на 9 червня російські загарбники вдарили в Україну дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55. Всього росіяни запустили 16 ударних дронів та шість крилатих ракет, з яких українські захисники знищили чотири ракети, 10 дронів-камікадзе та чотири БпЛ А оперативно-тактичного рівня.

У Житомирській області внаслідок падіння уламків збитої ракети зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків. На жаль, одна людина загинула, ще троє поранення.


Ірина Знась, ZN.ua





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