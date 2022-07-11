На развивающиеся страны надвигается исторический каскад дефолтов

Количество развивающихся стран, находящихся в затруднительном положении, удвоилось, особенно уязвимыми к дефолту оказались Сальвадор, Гана, Египет, Тунис и Пакистан. Об этом сообщает Bloomberg.

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Множество проблемных долгов в четверть триллиона долларов угрожает втянуть развивающийся мир в исторический каскад дефолтов.

Шри-Ланка стала первой страной, прекратившей в этом году выплаты своим иностранным держателям облигаций из-за непомерных расходов на продукты питания и топливо, которые спровоцировали в стране протесты и политический хаос.

РоSSия последовала в дефолт в июне после того, как попала в паутину санкций из-за вторжения в Украину.

Теперь основное внимание уделяется Сальвадору, Гане, Египту, Тунису и Пакистану — странам, которые Bloomberg Economics считает уязвимыми к дефолту. Поскольку стоимость страхования долга развивающихся рынков от неуплаты резко возросла до самого высокого уровня с момента вторжения РоSSии в Украину.

Количество развивающихся рынков с суверенным долгом, который торгуется на проблемных уровнях — доходность более чем на 10 процентных пунктов выше, чем у казначейских облигаций с аналогичным сроком погашения, что может указывать на то, что инвесторы верят в реальную возможность дефолта — увеличилось более чем вдвое за последние шесть месяцев.

В совокупности в этих 19 странах проживает более 900 миллионов человек, а некоторые страны, такие как Шри-Ланка и Ливан, уже находятся в состоянии дефолта .

Долг

На кону у этих стран стоят 237 млрд долларов долга, принадлежащих иностранным владельцам облигаций. Это пятая часть номинированного в долларе, евро или йене долга развивающихся государств.

Это составляет почти пятую часть — или около 17% — от 1,4 трлн долларов суверенных стран с формирующимся рынком, которые имеют непогашенный внешний долг, выраженный в долларах, евро или иенах.

Эффект домино

Как показали кризисы в последние десятилетия, финансовый крах одного правительства может вызвать эффект домино — известный как заражение на рыночном языке — когда трейдеры извлекают деньги из стран со схожими экономическими проблемами и, таким образом, ускоряют их падение.

Худшим из этих кризисов был латиноамериканский долговой крах 1980-х годов. Наблюдатели за развивающимися рынками говорят, что текущий момент имеет определенное сходство.

Как и тогда, Федеральная резервная система США внезапно резко повышает процентные ставки в попытке обуздать инфляцию, вызывая скачок стоимости доллара, что затрудняет развивающимся странам обслуживание своих иностранных облигаций.