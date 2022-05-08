Страны G-7 обязуются поэтапно прекратить импорт роSSийской нефти - Белый дом

Страны «Большой семерки» обязались поэтапно прекратить или полностью запретить импорт роSSийской нефти. Об этом говорится в заявлении , которое появилось в воскресенье, 8 мая, на сайте Белого Дома.

«Это мощный удар по главной артерии путинской экономики. Он лишит РоSSию доходов, необходимых для финансирования войны. «Большая семерка» также обязалась работать вместе, чтобы обеспечить стабильные глобальные поставки энергии, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива», - сказано в обращении.