Украина существенно расширила список услуг критического импорта

Кабинет министров Украины существенно расширил перечень услуг критического импорта. Соответствующие изменения содержит постановление Правительства №?673 от 7 июня, передает «Интерфакс-Украина».

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Что вошло в список

услуги посредников по оптовой торговле;

юридические услуги;

аудит и налоговый консалтинг;

услуги в области прав интеллектуальной собственности;

инжиниринговые, архитектурные и инженерные услуги;

услуги по формированию документов и отчетности и консультационные услуги;

услуги по сертификации продукции включены в список критического импорта;

ремонт салонов автомобилей, локомотивов и вагонов;

подписки на интернет-платформы и другие доступы к программам, а также другие информационные услуги;

услуги по разработке лекарственных средств.

Кроме того, в списке почтовые услуги, а также ряд услуг в сфере IT и логистики.



Правительство также частично откорректировало и расширило перечень товаров критического импорта. В частности, в него были внесены пчелы, шмели, молочная сыворотка, сливочное масло, свежие помидоры, макаронные изделия, безглютеновые продукты.



Обновленный список пополнился также огнеупорной глиной, мрамором, известковым флюсом, дезодорантами, портландцементом, пластилином, окнами, балконными дверями, металлоломом и трамвайными вагонами.

Напомним

Введенный с началом войны перечень критического импорта, по оценкам НБУ, после многочисленных расширений сегодня покрывает около 90% всего довоенного импорта товаров и около 40% импорта услуг.