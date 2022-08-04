НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів та фінансових пірамід

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще чотири компанії, які діють в Україні. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Фото: stopfake.kz

Які компанії додали до списку

До списку неблагонадійних компаній включені такі фінансові проєкти:

ITAPROFIT,

ESPERIO,

Metadoro,

Grand Choice.

У НКЦПФР зазначили, що мета створення цих компаній — виманювання коштів під новими назвами, оскільки початковий проєкт втратив довіру клієнтів та отримав багато негативних відгуків у мережі від ошуканих інвесторів.

Загальна кількість сумнівних проєктів на сайті Комісії складає 134 проєкти. Повний список можна переглянути тут.

«Закликаємо громадян бути уважними та ретельно оцінювати ризики, перш ніж інвестувати кошти», — йдеться у повідомленні.

Для захисту своїх інвестицій ви завжди можете надіслати запит до Комісії про наявність ліцензій та інших дозвільних документів у певного проєкту, що вас цікавить.