НБУ виключив із реєстру 29 фінансових установ
Нацбанк анулював ліцензії шести небанківським фінансовим установам та виключив з державних реєстрів 29 небанківських фінансових установ та три брокери. Про це
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 лютого.
Анульовані ліцензії
На підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:
- ПТ «Ломбард «Кеш Бокс» та компаній «Скортекс» і «Полтаваінвестпром»;
- ТОВ «ФК «Бладвейн?;
- ТОВ «Вендор-фінанс».
На підставі отриманих заяв анульовано окремі ліцензії:
- ПТ «Ломбард „Скриня“ Островський і компанія» — ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- ТОВ «Макс кредит» — ліцензію на надання гарантій;
- ТОВ «Трійка капітал» — ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.
Крім того, 25 небанківських фінансових установ виключені з Держреєстру фінансових установ у зв’язку з ухваленням Нацбанком рішення про анулювання (відкликання) у них усіх наявних ліцензій:
- ТОВ «ФК «Валекс-Інвест»;
- ТОВ «Фінанс проперті групп»;
- ТОВ «НСП»;
- ТОВ «ФК «Фін-маркет»;
- 20 регіоальних управлінь та Іпотечний центр Держмолодьжитла.
На підставі поданих документів з Державного реєстру фінансових установ виключено ПТ «Ломбард «Кеш Бокс» та компаній «Скортекс» і «Полтаваінвестпром», ТОВ «ФК «Бладвейн» та ТОВ «Ввендор-фінанс», а також на підставі отриманої заяви — ТОВ «ФК «Аглай».
Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено Брокерське товариство з обмеженою відповідальністю «8Н8», ТзОВ «Перестраховочний брокераж» та ТОВ «Універсальний страховий поліс» на підставі поданих ними заяв.