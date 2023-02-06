НБУ виключив із реєстру 29 фінансових установ

Нацбанк анулював ліцензії шести небанківським фінансовим установам та виключив з державних реєстрів 29 небанківських фінансових установ та три брокери. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Фото: flickr.com

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 лютого.

Анульовані ліцензії

На підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

ПТ «Ломбард «Кеш Бокс» та компаній «Скортекс» і «Полтаваінвестпром»;

ТОВ «ФК «Бладвейн?;

ТОВ «Вендор-фінанс».

На підставі отриманих заяв анульовано окремі ліцензії:

ПТ «Ломбард „Скриня“ Островський і компанія» — ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

ТОВ «Макс кредит» — ліцензію на надання гарантій;

ТОВ «Трійка капітал» — ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.

Крім того, 25 небанківських фінансових установ виключені з Держреєстру фінансових установ у зв’язку з ухваленням Нацбанком рішення про анулювання (відкликання) у них усіх наявних ліцензій:

ТОВ «ФК «Валекс-Інвест»;

ТОВ «Фінанс проперті групп»;

ТОВ «НСП»;

ТОВ «ФК «Фін-маркет»;

20 регіоальних управлінь та Іпотечний центр Держмолодьжитла.

На підставі поданих документів з Державного реєстру фінансових установ виключено ПТ «Ломбард «Кеш Бокс» та компаній «Скортекс» і «Полтаваінвестпром», ТОВ «ФК «Бладвейн» та ТОВ «Ввендор-фінанс», а також на підставі отриманої заяви — ТОВ «ФК «Аглай».

Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено Брокерське товариство з обмеженою відповідальністю «8Н8», ТзОВ «Перестраховочний брокераж» та ТОВ «Універсальний страховий поліс» на підставі поданих ними заяв.