НБУ виключив із реєстру 29 фінансових установ

Нацбанк анулював ліцензії шести небанківським фінансовим установам та виключив з державних реєстрів 29 небанківських фінансових установ та три брокери. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

НБУ виключив із реєстру 29 фінансових установ
Фото: flickr.com

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 лютого.

Анульовані ліцензії

На підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

  • ПТ «Ломбард «Кеш Бокс» та компаній «Скортекс» і «Полтаваінвестпром»;
  • ТОВ «ФК «Бладвейн?;
  • ТОВ «Вендор-фінанс».

На підставі отриманих заяв анульовано окремі ліцензії:

  • ПТ «Ломбард „Скриня“ Островський і компанія» — ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
  • ТОВ «Макс кредит» — ліцензію на надання гарантій;
  • ТОВ «Трійка капітал» — ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.

Крім того, 25 небанківських фінансових установ виключені з Держреєстру фінансових установ у зв’язку з ухваленням Нацбанком рішення про анулювання (відкликання) у них усіх наявних ліцензій:

  • ТОВ «ФК «Валекс-Інвест»;
  • ТОВ «Фінанс проперті групп»;
  • ТОВ «НСП»;
  • ТОВ «ФК «Фін-маркет»;
  • 20 регіоальних управлінь та Іпотечний центр Держмолодьжитла.

На підставі поданих документів з Державного реєстру фінансових установ виключено ПТ «Ломбард «Кеш Бокс» та компаній «Скортекс» і «Полтаваінвестпром», ТОВ «ФК «Бладвейн» та ТОВ «Ввендор-фінанс», а також на підставі отриманої заяви — ТОВ «ФК «Аглай».

Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено Брокерське товариство з обмеженою відповідальністю «8Н8», ТзОВ «Перестраховочний брокераж» та ТОВ «Універсальний страховий поліс» на підставі поданих ними заяв.





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