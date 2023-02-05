Держбюджет-2023: НБУ попередив про ризики виконання та не виключив емісію грошей

Приріст доходів буде млявим, хоча видатки скоротяться.

Держбюджет-2023: НБУ попередив про ризики виконання та не виключив емісію грошей
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Оцінки Набанку свідчать, що втрати економіки у поточному році будить істотними. Крім іншого, дефіцит електроенергії також заважатиме отриманню планових податкових надходжень. Про це йдеться в останньому "Інфляційному звіті" НБУ.

Передбачається доволі млявий приріст доходів держбюджету за одночасно менших видатків порівняно з фактичними показниками 2022 року.

"Однак плановий дефіцит бюджету є значним, а з огляду на дефіцит е/е, який може зберігатися впродовж усього року, вірогідним є його розширення. Гірші економічні показники у 2023 році, ніж передбачалося під час розроблення закону, можуть зменшити базу оподаткування та відповідно доходи бюджету (у разі реалізації базового макроекономічного сценарію НБУ недовиконання доходів може становити близько 4,5%)", - йдеться в документі.

Пом'якшити ці ризики можуть подальші кроки щодо згортання екстрених податкових пільг та поліпшення адміністрування.

"Водночас навіть у разі досягнення планових показників доходів, їх буде достатньо для покриття лише половини запланованих видатків", - вважають в НБУ.

Згідно із законом дефіцит планується майже повністю профінансувати за рахунок зовнішнього фінансування. Обсяг залучень оцінюється у понад 27% ВВП, із них зовнішні запозичення становлять 25,7% ВВП (понад 1 612 млрд грн, або 38,2 млрд доларів). Однак наразі підтвердженими є лише 31,5 млрд доларів у еквіваленті, з них 18 млрд євро від ЄС та майже 11 млрд доларів від США.

Хоча ризик своєчасності надходження коштів є актуальним. В НБУ не виключають емісію грошей.

"Законом не передбачено фінансування дефіциту за рахунок емісійних коштів, але ризик його зберігається", - додали в НБУ.


Олена Середа, ZN.ua





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