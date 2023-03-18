Прибуток та резерви українських банків знову зросли – ТОП-10 фінустанов

Незважаючи на повномасштабну війну в Україні банки країни демонструють суттєве збільшення своїх резервів, а також зростання прибутковості. У 2022 році банківський сектор накопичив 119 млрд грн резервів, що у 35 разів перевищує накопичені у 2021 році (3,4 млрд грн), повідомляє платформа Опендатабот .

Уточнюється, що у січні поточного року лише 10% банків отримали збитки. Загалом у січні українські банки отримали максимальний прибуток за всі місяці війни — 14,7 млрд грн: "Це більш ніж удвічі більше, ніж за відносно мирний січень 2022 року. Тоді загальний прибуток українських банків склав 7,1 млрд грн", - зазначають аналітики

Майже всі банки з 67, які працювали у січні (зараз банки Айбокс та Форвард вже закриті), завершили місяць із позитивним балансом. Лише 7 фінустанов отримали загальні збитки у розмірі 0,3 млрд грн.

Топ-10 банків стабільно заробляють левову частку прибутку всієї системи – 90% всього прибутку (13 млрд грн).

Першість серед українських банків зберігає Приватбанк із прибутком у 6,3 млрд грн. Це майже вчетверо більше, ніж у січні 2022 року (було 1,7 млрд грн прибутку).

Усі 4 державні банки були прибутковими в першому місяці 2023 року і заробили 9,4 млрд грн. Їхня частка у загальному прибутку склала 64%.

Лідером серед банків з іноземним капіталом з прибутком 0,7 млрд грн за січень 2023 року став Райффайзен. Загалом рейтинг банків він піднявся на 3-е місце. Загалом банки з іноземним капіталом заробили у січні цього року 3,4 млрд. грн., що становить 23% прибутку всіх банків.

"Слід звернути увагу, що тільки один банк з іноземним капіталом — Форвард, який має акціонерів із РФ — закінчив січень зі збитком у розмірі 0,28 млрд грн. Це понад 90% усіх збитків українських банків за січень 2023 року. На початку лютого НБУ визнав банк Форвард банкрутом", - наголошують аналітики.

Топ-банків за січень 2023 року виглядає так: