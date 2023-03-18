Закон про віртуальні активи: НКЦПФР перетворила починання прогресивного Мінцифри на тяганину з корупцією та лобізмом – експерт

Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) уповільнює прогресивні починання Міністерства цифрової трансформації в запровадженні законодавства про віртуальні активи, заявив економіст Олександр Кошовий у статті «Що не так із законом про віртуальні активи?»

«Закон ухвалений з умовою, що набирає чинності після прийняття змін до Податкового кодексу в частині оподаткування обігу віртуальних активів. Здавалося б, визначаймося та працюємо. Тим паче що Україна ж є одним із лідерів у цьому сегменті, й дуже не хотілося, аби підтвердилася гіпотеза, що починання дійсно прогресивного Мінцифри були перетворені Нацкомісією з цінних паперів на традиційну для них тяганину з усіма ознаками неприкритого лобізму, корупції та обдурювання іноземних партнерів. На жаль, гіпотеза підтвердилася більш ніж. Результат для держави - втрачені роки на шляху до цивілізованого суспільства інвесторів», - йдеться у статті.

Автор звертає увагу на те, як відповідний процес відбувається в Європейському Союзі: «Протягом кількох років створюється проєкт регламенту, який покликаний врегулювати питання, пов’язані з правовим режимом, обігом і регулюванням ринку віртуальних активів. Наразі його текст узгоджено та планується відповідне затвердження. Все по порядку: спочатку збалансування та вивірення всіх аспектів з їхнім публічним обговоренням, потім ухвалення, після цього - практичне застосування. Всіма мовами ЄС, до речі».