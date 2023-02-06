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2023-02-06
В Україні розкрили список банківських боржників
Боржники, імена яких оприлюднили, заборгували майже 76 мільярдів гривень, інформує
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В Україні оприлюднили список банківських боржників, які не повертають гроші банкам, що збанкрутували.
У переліку боржники, які мають повернути кошти відповідно до рішень судів. Фонд гарантування вкладів поділив їх на дві категорії:
- позичальники, які не є керівниками та колишніми акціонерами неплатоспроможних банків
- позичальники, які є керівниками та колишніми акціонерами неплатоспроможних банків.
Лія Ільченко, ZN.ua