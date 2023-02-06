В Україні розкрили список банківських боржників

Боржники, імена яких оприлюднили, заборгували майже 76 мільярдів гривень, інформує ZN.ua.

В Україні розкрили список банківських боржників
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В Україні оприлюднили список банківських боржників, які не повертають гроші банкам, що збанкрутували. Список оприлюднив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У переліку боржники, які мають повернути кошти відповідно до рішень судів. Фонд гарантування вкладів поділив їх на дві категорії:

  • позичальники, які не є керівниками та колишніми акціонерами неплатоспроможних банків
  • позичальники, які є керівниками та колишніми акціонерами неплатоспроможних банків.


Лія Ільченко, ZN.ua





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