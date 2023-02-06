В Україні розкрили список банківських боржників

В Україні оприлюднили список банківських боржників, які не повертають гроші банкам, що збанкрутували. Список оприлюднив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У переліку боржники, які мають повернути кошти відповідно до рішень судів. Фонд гарантування вкладів поділив їх на дві категорії: