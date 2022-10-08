У Києві спростили видачу пенсіонерам безкоштовних продуктів: список адрес
У столиці безкоштовні продуктові набори від Гуманітарного штабу Києва тепер можна отримувати за спрощеною процедурою.
Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
Так, у столиці безкоштовні продуктові набори від гуманітарного штабу почали отримувати пенсіонери за віком, пенсіонери, які досягли 65 років, особи з інвалідністю та особи, які перебувають на обліку у територіальних центрах соціального обслуговування, інформує
"Розуміючи, що це одна із найуразливіших верств населення, ми ухвалили управлінське рішення на рівні міста про максимальне спрощення процедури отримання допомоги. Тепер людям похилого віку не потрібно збирати додаткові довідки і достатньо пред'явити паспорт, пенсійне посвідчення та ідентифікаційний код для отримання продуктового набору від міста", - розповів чиновник, додавши, що продуктових наборів достатньо на всіх пунктах видачі столиці.
Для отримання продуктового набору необхідно оформити заявку в районних центрах з надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в управлінні соціального захисту населення (УСЗН).
Отримати можна отримати за такими адресами: