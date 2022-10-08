У Києві спростили видачу пенсіонерам безкоштовних продуктів: список адрес

У столиці безкоштовні продуктові набори від Гуманітарного штабу Києва тепер можна отримувати за спрощеною процедурою.

Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Так, у столиці безкоштовні продуктові набори від гуманітарного штабу почали отримувати пенсіонери за віком, пенсіонери, які досягли 65 років, особи з інвалідністю та особи, які перебувають на обліку у територіальних центрах соціального обслуговування, інформує Апостроф .

"Розуміючи, що це одна із найуразливіших верств населення, ми ухвалили управлінське рішення на рівні міста про максимальне спрощення процедури отримання допомоги. Тепер людям похилого віку не потрібно збирати додаткові довідки і достатньо пред'явити паспорт, пенсійне посвідчення та ідентифікаційний код для отримання продуктового набору від міста", - розповів чиновник, додавши, що продуктових наборів достатньо на всіх пунктах видачі столиці.

Для отримання продуктового набору необхідно оформити заявку в районних центрах з надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в управлінні соціального захисту населення (УСЗН).

Отримати можна отримати за такими адресами: