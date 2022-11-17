НБУ назвав 10 найприбутковіших банків з початку року (список)

За підсумками третього кварталу найприбутковішим банком став державний Приватбанк. Про це йдеться в даних Нацбанку.

НБУ назвав 10 найприбутковіших банків з початку року (список)
Фото: bigmir.net

У січні-вересні платоспроможні українські банки отримали 7,4 млрд грн чистого прибутку, що в сім разів менше, ніж за аналогічний період минулого року (51,4 млрд грн прибутку).

Топ-10 найприбутковіших банків

Найприбутковішим банком залишається Приватбанк, який заробив майже 14 млрд грн. Ощадбанк отримав 2,7 млрд грн прибутку, а Райффайзен Банк — 2,4 млрд грн.

Приватбанк 13,2
Ощадбанк 2 712,7
Райффайзен Банк 2 394,8
Укрсиббанк 2 098,7
Сітібанк 1 506,1
Універсал банк 877,8
Банк «Південний» 340,5
Айбокс Банк 289,6
Банк «Восток» 160,6
Банк «Кредит Дніпро» 143,6






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