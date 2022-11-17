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2022-11-17
НБУ назвав 10 найприбутковіших банків з початку року (список)
За підсумками третього кварталу найприбутковішим банком став державний Приватбанк. Про це йдеться в
Фото: bigmir.net
У січні-вересні платоспроможні українські банки отримали 7,4 млрд грн чистого прибутку, що в сім разів менше, ніж за аналогічний період минулого року (51,4 млрд грн прибутку).
Топ-10 найприбутковіших банків
Найприбутковішим банком залишається Приватбанк, який заробив майже 14 млрд грн. Ощадбанк отримав 2,7 млрд грн прибутку, а Райффайзен Банк — 2,4 млрд грн.
|Приватбанк
|13,2
|Ощадбанк
|2 712,7
|Райффайзен Банк
|2 394,8
|Укрсиббанк
|2 098,7
|Сітібанк
|1 506,1
|Універсал банк
|877,8
|Банк «Південний»
|340,5
|Айбокс Банк
|289,6
|Банк «Восток»
|160,6
|Банк «Кредит Дніпро»
|143,6