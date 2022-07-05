Новая Зеландия запретит импорт роSSийского золота

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута заявила, что Новая Зеландия с 25 июля запретит импорт роSSийского золота в страну из-за агрессии РФ против Украины. Как передает Укринформ, об этом сообщает RNZ.co.nz.

Новая Зеландия запретит импорт роSSийского золота

Запрет импорта золота

Махута заявила, что такое решение гарантирует, что Новая Зеландия не станет безопасным убежищем для роSSийских золотых активов.

«Новая Зеландия также поддерживает международные усилия, направленные на то, чтобы РоSSия не обходила международные санкции, используя свои огромные золотые запасы для финансирования незаконной войны (против Украины — ред.)», — сказала она.

По словам главы Министерства торговли Новой Зеландии Дэмиена О'Коннора, РоSSия отрезана от международных рынков, а около 20% ее резервов центрального банка хранятся в золоте — примерно до 140 миллиардов долларов США.

Запрет на импорт роSSийского золота поможет помешать кремлю поддерживать свою валюту.

Кто еще запретил

Ранее «Минфин» писал, что США ввели новые санкции против РоSSии. Под запрет попал импорт роSSийского золота, а всего ограничения коснулись около сотни физических и юридических лиц из РоSSии.

К запрету на импорт роSSийского золота присоединятся также Великобритания, Канада и Япония. Европейский Союз пока только изучает такую возможность.

Как писал «Минфин», хотя новый пакет санкций пока не готовится, в ЕС продолжается работа по определению секторов, по которым можно было бы нанести удар. Источники Reuters указывают, что одним из них может стать роSSийское золото.

Золото — важный актив роSSийского центрального банка, которому ранее уже ограничили доступ к валютным активам на Западе.

На начало 2022 года стоимость монетарного золота в международных резервах РФ превышала $132 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.





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