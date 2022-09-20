Експерти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця року
Навіть сама «яструбина» за останні десятиліття політика Федеральної резервної системи США не може придушити ентузіазм представників золотодобувної галузі. Про це
Очікування експертів
Як показало опитування учасників галузевого Denver Gold Forum, вони очікують на подорожчання золота до кінця 2022 року до $1806 за унцію.
Це на 7,8% вище за рівень на закриття торгів 19 вересня. Востаннє ціна золота піднімалася вище за $1800 за унцію на початку липня.
Інвестори з усього світу, включаючи центральні банки, як і раніше, хочуть робити стратегічні вкладення в золото, зазначає Джозеф Каватоні зі Всесвітньої ради із золота.
«Крім того, геополітичні ризики триматимуть золото в центрі уваги кожного інвестора», — вважає він.
Котирування золота трималися вище за $1700 за унцію більшу частину вересня, але минулого тижня впали на очікуваннях того, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки мінімум на 75 базисних пунктів 21 вересня.
Посилення грошово-кредитної політики для стримування інфляції призвело до підвищення відсоткових ставок і зростання курсу американської нацвалюти. І те, й інше — погані новини для золота. «Вибір явно на користь долара США», — вважає головний виконавчий директор Wheaton Precious Metals Corp. Ренді Смолвуд.
Тим не менш, підтримку золоту надає геополітична напруженість у світі, включаючи війну в Україні.
Енергетична криза в Європі та політика «нульової толерантності» Китаю при боротьбі з COVID-19 вказують на ймовірність уповільнення темпів зростання світової економіки, що також може спонукати інвесторів до нарощування вкладень у золото як страховку, зазначає Bloomberg.
Інвестиції в золото: продати зараз або купити і тримати
«Це захисний актив у період макроекономічної та геополітичної невизначеності», — заявив виконавчий голова Yamana Gold Inc. Пітер Маррон.
Грудневі контракти на золото на NYMEX подорожчали на 0,3% у ході торгів у вівторок — до $1682,9 за унцію.