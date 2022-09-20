Експерти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця року

Навіть сама «яструбина» за останні десятиліття політика Федеральної резервної системи США не може придушити ентузіазм представників золотодобувної галузі. Про це повідомляє Bloomberg.

Експерти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця року
Фото: epravda.com.ua

Очікування експертів

Як показало опитування учасників галузевого Denver Gold Forum, вони очікують на подорожчання золота до кінця 2022 року до $1806 за унцію.

Це на 7,8% вище за рівень на закриття торгів 19 вересня. Востаннє ціна золота піднімалася вище за $1800 за унцію на початку липня.

Інвестори з усього світу, включаючи центральні банки, як і раніше, хочуть робити стратегічні вкладення в золото, зазначає Джозеф Каватоні зі Всесвітньої ради із золота.

«Крім того, геополітичні ризики триматимуть золото в центрі уваги кожного інвестора», — вважає він.

Котирування золота трималися вище за $1700 за унцію більшу частину вересня, але минулого тижня впали на очікуваннях того, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки мінімум на 75 базисних пунктів 21 вересня.

Посилення грошово-кредитної політики для стримування інфляції призвело до підвищення відсоткових ставок і зростання курсу американської нацвалюти. І те, й інше — погані новини для золота. «Вибір явно на користь долара США», — вважає головний виконавчий директор Wheaton Precious Metals Corp. Ренді Смолвуд.

Тим не менш, підтримку золоту надає геополітична напруженість у світі, включаючи війну в Україні.

Енергетична криза в Європі та політика «нульової толерантності» Китаю при боротьбі з COVID-19 вказують на ймовірність уповільнення темпів зростання світової економіки, що також може спонукати інвесторів до нарощування вкладень у золото як страховку, зазначає Bloomberg.

Інвестиції в золото: продати зараз або купити і тримати

«Це захисний актив у період макроекономічної та геополітичної невизначеності», — заявив виконавчий голова Yamana Gold Inc. Пітер Маррон.

Грудневі контракти на золото на NYMEX подорожчали на 0,3% у ході торгів у вівторок — до $1682,9 за унцію.





Интересные новости
Штрафи для власників порожнього житла: що про це відомоШтрафи для власників порожнього житла: що про це відомо
Комуналка подорожчає: українці взимку заплатять за газ більше на 16%Комуналка подорожчає: українці взимку заплатять за газ більше на 16%
Зарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українцівЗарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українців
Україна виплатить пенсії у звільненій Балаклії одразу за п'ять місяцівУкраїна виплатить пенсії у звільненій Балаклії одразу за п'ять місяців
Нова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причинуНова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причину
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань підвищення ставки ФРСЦіни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань підвищення ставки ФРС
Безробіття в Україні: стало відомо, яким воно буде до кінця року, та що буде з податкамиБезробіття в Україні: стало відомо, яким воно буде до кінця року, та що буде з податками
Прогноз Кабміну: який урожай зберуть українські аграрії цього рокуПрогноз Кабміну: який урожай зберуть українські аграрії цього року
Ціна на газ для виробників тепла не підвищуватиметься до кінця квітня 2023 року — ШмигальЦіна на газ для виробників тепла не підвищуватиметься до кінця квітня 2023 року — Шмигаль
Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідніДолар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні
Однокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житлаОднокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житла
Видобуток українського газу відв'яжуть від цін на газ в Європі до кінця війниВидобуток українського газу відв'яжуть від цін на газ в Європі до кінця війни
В Україні за перше півріччя 2022 року зросла середня зарплата лікарівВ Україні за перше півріччя 2022 року зросла середня зарплата лікарів
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Гривні загрожує падіння до 60 за долар і вище: експерти назвали умовиГривні загрожує падіння до 60 за долар і вище: експерти назвали умови
Последние новости
Подгружаем последние новости