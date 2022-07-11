«Новая почта Глобал» меняет тарифы на международную доставку

«Новая почта Глобал» меняет тарифы на международные отправления и доставку из международных интернет-магазинов. Доставка из зарубежных интернет-магазинов подорожает, а отправка личных вещей наоборот подешевеет. Новые тарифы вступили в силу с 7 июля. Об этом пишет ain.ua.

«Новая почта Глобал» меняет тарифы на международную доставку

Как изменятся тарифы

Тариф на «Глобальную доставку» внутри США повышается на 20%, из других стран и территорий мира — на 10%. В компании это объясняют удорожанием горючего вдвое, в том числе и авиагорючего.

  • Так, доставка отправки весом 0.5 кг из США обойдется в 840 грн, а из другой страны мира — от 1100 грн (в зависимости от страны).

  • Доставка документов весом до 0,5 кг в США составит — 720 грн, а в другую страну мира — от 880 грн.

Тариф на доставку отправлений из международных интернет магазинов через сервис NP Shopping весом 0,5 кг увеличится на $1?2 в зависимости от страны. Таким образом, доставка отправки из интернет-магазина весом 0,5 кг составит:

  • Из США и Англии — $7,

  • из Польши, Германии, Испании и Франции — $5,

  • из Италии и Турции — $6.

Тариф на доставку в рамках услуги «Вещи из дома за границу» в Польшу снизился на 33%. Так, доставка отправки из Украины в Польшу будет составлять:





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