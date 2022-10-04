Нова пошта встановила в жовтні 30-відсоткові знижки за доставку посилок: як отримати

Клієнти Нової пошти протягом жовтня можуть отримати знижку на доставку посилок у розмірі 30%, за умови відправлення у певні дні. Про це повідомля є сайт компанії.

"Відзначай неділі жовтня в календарі: саме в ці дні можна оформити відправку зі знижкою -30%", - зазначили у Новій пошті.

Брати участь в акції можуть усі клієнти, включаючи бізнес-клієнтів.

Знижка розповсюджується на всі види відправлення: через відділення, поштамат чи кур'єром.

Важливою умовою є те, що в акції беруть участь лише електронні накладні, які створені в період дії акції, а саме: 9.10, 16.10, 23.10, 30.10.

На відправку документів акція не діє. Крім того, поширюється знижка лише на основний тариф. Тобто, без додаткових послуг.