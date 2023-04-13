Нафтогаз об'єднав сплату за газ та його доставку в єдину платіжку

ГК «Нафтогаз України» і ТОВ «Газорозподільні мережі України» об'єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі. Про це інформує пресслужба Нафтогазу.

Фото: epravda.com.ua

Що відомо

«Вже у квітні клієнти ГК „Нафтогаз України“, а також Кропивницької філії Газмережі, АТ „Дніпрогаз“, АТ „Харківгаз“, АТ „Харківміськгаз“, АТ „Криворіжгаз“ і АТ „Донецькоблгаз“ отримають березневі рахунки та матимуть можливість переконатися, наскільки це зручно та комфортно», — йдеться в повідомленні.

Усі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передавання показань й оплати буде зібрано в одному місці.

«До того ж зменшення кількості паперових платіжок суттєво скоротить витрати на друк та доставку квитанцій, що допоможе нам зберегти не одне дерево та бути більш дружніми до довкілля», — наголосили у Нафтогазі.

В особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.