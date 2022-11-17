Нова пошта відновила кур’єрську доставку та відкрила два відділення у Херсоні

З 16 листопада кур'єри Нової пошти можуть доставляти мешканцям звільненого від окупантів Херсона посилки до 30 кг у зручне для них місце або додому. В місті працюють два відділення — стаціонарне та мобільне. Про це повідомили в компанії.

Нова пошта відновила кур’єрську доставку та відкрила два відділення у Херсоні
Фото: novaposhta.ua

Які послуги доступні

Мешканця Херсону доступна відправка та отримання посилок у двох відділеннях Нової пошти. Стаціонарне відділення № працюватиме щодня з 9:00 до 15:00 за адресою просп. Святих Кирила та Мефодія.

Крім того, до кінця тижня мешканці зможуть отримувати фінансові послуги, грошові перекази, матеріальну допомогу від ООН тощо.

Друге мобільне відділення прийматиме посилки до 10 кг щодня з 12:00 до 15:00 біля кінотеатру «Україна» по просп. Ушакова.

Сплатити за послуги можна готівкою, через мобільний додаток, карткою через POS-термінал або відправити посилку за рахунок отримувача.

Кожне відділення оснащене генератором та модулем Starlink, щоб люди могли зарядити свої пристрої та зв’язуватися з рідними.





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