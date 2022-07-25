Японія забороняє імпорт російського золота з 1 серпня

Заборона на імпорт золота з РФ до Японії, прийнята раніше японським урядом, набирає чинності з 1 серпня. Про це повідомляє Міністерство фінансів країни, передає Інтерфакс-Україна.

Японія забороняє імпорт російського золота з 1 серпня
Фото: antikor.com.ua

«Оновлене повідомлення міністерства із цього приводу почне діяти з 1 серпня цього року», — йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, заборона на імпорт золота вводиться на підставі рішення, прийнятого 5 липня кабміном Японії, у межах заходів щодо заморожування активів осіб, які мають відношення до РФ.

Нагадаємо

5 липня влада Японії затвердила новий пакет санкцій проти РФ у відповідь на агресію в Україні.

Зокрема, було запроваджено ембарго на імпорт російського золота, персональні санкції, а також експортні обмеження щодо 90 російських та білоруських компаній.

Раніше «Мінфін» писав, що постійні представники держав-членів ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, мова йде про заборону на імпорт російського золота.





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