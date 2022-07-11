Канада ввела запрет на импорт роSSийского золота

Канада объявила о введении новых санкций против РоSSии, которые ограничивают импорт некоторых видов золота и ювелирных изделий из РФ. Под санкции также попали Роскомнадзор и ряд роSSийских пропагандистских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Канада ввела запрет на импорт роSSийского золота
Фото:gold.ru

Запрет на импорт

В частности, правительство Канады отметило, что запрет на импорт роSSийского золота и ювелирных изделий еще больше ограничит возможности РоSSии по сбору средств для ведения войны против Украины.

Правительство Канады также ввело ограничения на роSSийские пропагандистские телеканалы и СМИ. В частности, в санкционный список попал Роскомнадзор, телеканал РоSSия 1, Первый канал, НТВ, РоSSия 24, а также информагентства ТАСС и REGNUM. Кроме того, под санкции попали Газпром медиа и Национальная медиа группа, а также Россотрудничество.

Под новые персональные санкции Канады также попали бывший глава Яндекса Тигран Худавердян, министр цифрового развития Максут Шадаев, патриарх Кирилл, а также ряд роSSийских пропагандистов: Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева, Антон Красовский и другие.

Напомним

Ранее «Минфин»писал, что Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение запрета на импорт роSSийского золота лишит РФ возможности получать $19 млрд в год.

РоSSийский экспорт золота почти упал до нуля с марта 2022 года, введение санкций важно.





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