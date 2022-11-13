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2022-11-13
Глава Binance попередив про «каскадну» криптовалютну кризу
Поточна ситуація у криптовалютній індустрії перегукується з фінансовою кризою 2008 року, і найближчими тижнями ще більше компаній можуть зазнати краху. Про це заявив голова криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао,
Фото: pixabay.com
Подробиці
На конференції в Індонезії він припустив, що ринок ще має відчути наслідки кризи криптобіржі FTX і пов'язаної з нею Alameda Research.
«З падінням FTX ми побачимо каскадні ефекти. Особливо постраждають ті, хто є близьким до екосистеми», — зауважив Чжао.
Попри песимістичний прогноз, глава Binance упевнений у тому, що зрештою індустрія відновиться.