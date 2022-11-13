Глава Binance попередив про «каскадну» криптовалютну кризу

Поточна ситуація у криптовалютній індустрії перегукується з фінансовою кризою 2008 року, і найближчими тижнями ще більше компаній можуть зазнати краху. Про це заявив голова криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао, повідомляє Financial Times.

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Подробиці

На конференції в Індонезії він припустив, що ринок ще має відчути наслідки кризи криптобіржі FTX і пов'язаної з нею Alameda Research.

«З падінням FTX ми побачимо каскадні ефекти. Особливо постраждають ті, хто є близьким до екосистеми», — зауважив Чжао.

Попри песимістичний прогноз, глава Binance упевнений у тому, що зрештою індустрія відновиться.