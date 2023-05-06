В США розпочали розслідування щодо Binance: підозрюють у допомозі обходу санкцій росіянами

Біржа заперечує причетність до порушень.

Міністерство юстиції США проводить розслідування щодо криптобіржі Binance, повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела. Правоохоронці підозрюють, що біржа дозволяє росіянам обходити санкції США та переводити з її допомогою гроші, інформує ZN.ua .

Розслідування спрямоване на те, щоб з'ясувати, чи порушили посадові особи Binance обмеження, накладені на Росію у зв’язку із її вторгненням в Україну.

Binance, у свою чергу, стверджує, що повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.

«У 2021 році Binance виступила з ініціативою щодо повної перебудови своєї структури корпоративного управління, включаючи залучення досвідчених керівників світового класу, щоб кардинально змінити глобальну діяльність біржі», — йдеться у заяві.

Представники біржі додали, що вона дотримується політики абсолютної нетерпимості до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей.

У квітні 2022 року Binance відповідно до п'ятого пакету санкцій Євросоюзу встановила ліміт у 10 тисяч євро на проведення операцій для росіян, проте через рік, у середині квітня 2023 року, ці обмеження було знято. Однак для громадян Росії залишилася заборона на виведення з рахунків доларів та євро через P2P-торгівлю.

Binance вже є фігурантом кількох кримінальних та регуляторних проваджень.

Служба внутрішніх доходів, а також федеральна прокуратура перевіряють дотримання Binance зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів і бірж здійснює перевірку, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.

Binance заявила, що серйозно ставиться до своїх юридичних зобов’язань і співпрацює з регуляторними та правоохоронними органами.