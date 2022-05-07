?РФ хочет наполнить рынок подсанкционными товарами через другие страны, – Ермак

Ввоз в РоSSию товаров, рассчитанных на продажу на рынке другой страны, не будет считаться в РФ нарушением прав правообладателя.

Министерство торговли и промышленности РФ издало приказ, согласно которому игнорируется запрет правообладателей на экспорт в страну товаров, рассчитанных на продажу на рынке другого государства.

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Если объяснить простыми словами – если автомобили Tesla с лого компании были направлены на продажу в условном Казахстане, то в РоSSии их реализация считается нарушением прав правообладателя", – объясняет Андрей Ермак.

Согласно новому документу, ввоз товаров, рассчитанных на продажу на другом рынке, без согласия правообладателя, теперь не будет признаваться нарушением его прав в РоSSии. Кремль будет просто игнорировать запреты третьих стран. По мнению главы Офиса президента, таким образом в РФ планируют открыть путь к обходу ограничений, а также к наполнению рынка товарами компаний, которые ушли из РоSSии, через другие страны.

Напомним, президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил о том, что предложение Европейской комиссии по шестому пакету санкций с эмбарго на нефть из РоSSии из-за войны, которую она развязала против Украины, поддержат все страны-члены Европейского Союза.