Страны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки — Spiegel

Министры финансов стран G7 хотят договориться о предоставлении Украине финансовой поддержки на 30 миллиардов евро во время встречи в Германии на следующей неделе. Об этом сообщает Spiegel , ссылаясь на источники, участвующие в переговорах.

Отмечается, что помощь, предназначенная для покрытия финансовых потребностей Украины, будет предоставлена ??в виде кредитов и грантов. Это значит, что Украине не придется возвращать всю сумму.

Однако, по информации издания, относительно этого вопроса все еще остаются несогласованности и противники. А одна европейская страна пока не согласилась участвовать в программе.

Украина рассчитала эти финансовые потребности до конца года. Например, около €5 млрд в месяц могут пойти на выплаты госслужащим или пенсионерам.