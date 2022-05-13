Страны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки — Spiegel

Финансовую помощь могут предоставить в форме займов и грантов, информирует ZN.ua.

Страны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки — Spiegel
© Number 10/Flickr

Министры финансов стран G7 хотят договориться о предоставлении Украине финансовой поддержки на 30 миллиардов евро во время встречи в Германии на следующей неделе. Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на источники, участвующие в переговорах.

Отмечается, что помощь, предназначенная для покрытия финансовых потребностей Украины, будет предоставлена ??в виде кредитов и грантов. Это значит, что Украине не придется возвращать всю сумму.

Однако, по информации издания, относительно этого вопроса все еще остаются несогласованности и противники. А одна европейская страна пока не согласилась участвовать в программе.

Украина рассчитала эти финансовые потребности до конца года. Например, около €5 млрд в месяц могут пойти на выплаты госслужащим или пенсионерам.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкцииМинфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкции
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Газ в киловатт-часах: как будем считать и почему могут вырасти платежкиГаз в киловатт-часах: как будем считать и почему могут вырасти платежки
Блок рекламы


Похожие новости
Проценты по кредитам в Украине стремительно вырослиПроценты по кредитам в Украине стремительно выросли
В Украине на аукционе будет продана коллекция NFT-аватаров для поддержки ВСУВ Украине на аукционе будет продана коллекция NFT-аватаров для поддержки ВСУ
Работа в Украине: вакансии и зарплаты во время войныРабота в Украине: вакансии и зарплаты во время войны
Литва заморозила 62 миллиона евро на счетах россиян и белорусовЛитва заморозила 62 миллиона евро на счетах россиян и белорусов
Кого ищут работодатели в Украине и на какие зарплаты. Топ-5 востребованных специалистовКого ищут работодатели в Украине и на какие зарплаты. Топ-5 востребованных специалистов
Совет нацбезопасности одобрил конфискацию собственности роSSийских госбанков в УкраинеСовет нацбезопасности одобрил конфискацию собственности роSSийских госбанков в Украине
ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евроПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евро
Еще десять европейских покупателей открывают счета для оплаты газа РФ в рублях — BloombergЕще десять европейских покупателей открывают счета для оплаты газа РФ в рублях — Bloomberg
Минус по энергооборудованию: немецкий концерн Siemens уходит из РоSSии из-за войны в УкраинеМинус по энергооборудованию: немецкий концерн Siemens уходит из РоSSии из-за войны в Украине
Цены на газ в Европе рекордно выросли на фоне войны в УкраинеЦены на газ в Европе рекордно выросли на фоне войны в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости