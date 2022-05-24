Болгария призывает все страны ЕС придерживаться единой политики по закупкам газа с РФ

Там полагают, что членам Евросоюза следует полностью отказаться от газовых контрактов в рублях, информирует ZN.ua.

Болгария призывает страны-члены ЕС выработать единые правила, касающиеся закупок роSSийского газа. В частности, местные власти предлагают обнародовать подробности всех европейских газовых контрактов с РФ. Об этом заявил премьер-министр Кирилл Петков.

По информации издания BNR, на встрече со своим итальянским коллегой Марио Драги болгарский чиновник высказал мнение, что членам ЕС нужно объединиться, чтобы установить одинаковый для всех порядок закупок роSSийского газа.

«Газпром» устанавливает разные условия для стран ЕС по оплате поставок газа. Только вместе мы можем решить эту проблему. РоSSия оказывала на нас абсолютное давление по переходу с евро на рубли. Как я понимаю, многим другим странам были предложены гораздо более лояльные условия, а именно оплата в евро. Итак, очевидно, есть разные условия для разных членов ЕС, поэтому мы считаем, что нужно раскрыть все наши контракты и обсудить эту проблему. Иначе опасность будет существовать и дальше», - сказал Петков.


Александр Кричковский, ZN.ua

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