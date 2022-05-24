Болгария призывает все страны ЕС придерживаться единой политики по закупкам газа с РФ

Болгария призывает страны-члены ЕС выработать единые правила, касающиеся закупок роSSийского газа. В частности, местные власти предлагают обнародовать подробности всех европейских газовых контрактов с РФ . Об этом заявил премьер-министр Кирилл Петков.

По информации издания BNR , на встрече со своим итальянским коллегой Марио Драги болгарский чиновник высказал мнение, что членам ЕС нужно объединиться, чтобы установить одинаковый для всех порядок закупок роSSийского газа.