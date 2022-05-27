Страны Азии впервые обогнали Европу по объемам закупаемой в РоSSии нефти — Bloomberg

Вторжение РФ в Украину оказало большое влияние на мировую торговлю энергоносителями, информирует ZN.ua.

Страны Азии впервые обогнали Европу по объемам закупаемой в РоSSии нефти — Bloomberg

Страны Азии впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у РФ нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler.

Отмечается, что рекордный объем роSSийской нефти находится на борту танкеров, причем беспрецедентные объемы направляются в Индию и Китай, поскольку другие страны ограничивают импорт из РФ из-за войны РоSSии против Украины.

По данным Kpler, за последнюю неделю танкеры перевезли от 74 до 79 млн баррелей роSSийской нефти – это почти втрое больше, чем за период до 24 февраля. В Европу нефть из РФ поставляется преимущественно по трубопроводам.

Резкий скачок объемов перевозимой морем роSSийской нефти подчеркивает, насколько вторжение РФ в Украину повлияло на мировую торговлю энергоносителями, когда американские, британские и многие европейские компании начали отказываться от роSSийских энергоносителей, что вынудило Москву искать покупателей в Азии.

По словам аналитика Джейн Се, некоторые страны Азии больше интересуются экономикой, чем политической позицией. Однако США обращают внимание на покупку Индией роSSийской нефти, поэтому могут возникнуть некоторые риски снижения этого торгового потока.

Совокупные потоки роSSийской нефти для двух крупнейших покупателей в Азии, Индии и Китая, выросли до рекордных значений в апреле, в основном благодаря увеличению закупок в Индии.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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